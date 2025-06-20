İtalyanlar duyurdu: Hakan Çalhanoğlu transferinde rakamlar netleşti

Galatasaray, Leroy Sane transferi sonrası Hakan Çalhanoğlu, kaleci ve forvet takviyelerini gündeminde tutarken, İtalyan basını son gelişmeleri aktardı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 10 milyon Euro net maaş teklif etti.

Haberde Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi için 40 milyon Euro istediği ancak bu rakamın Galatasaray için çok fazla olduğu aktarıldı.

Galatasaray'ın 40 milyon Euro'luk talebi pazarlık masasında düşürmek istediği ve transferde Hakan Çalhanoğlu'nun tavrının belirleyici olacağı kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.



