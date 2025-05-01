İtalyanlar duyurdu: Jose Mourinho'nun gözü eski öğrencisinde!
Fenerbahçe'nin, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma forması giyen İtalyan oyuncu Lorenzo Pellegrini ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Fenerbahçe için İtalya'dan Lorenzo Pellegrini iddiası gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Lorenzo Pellegrini, sezon sonunda Roma'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.
ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYOR
Fenerbahçe'nin Roma'dan ayrılmayı düşünen İtalyan oyuncuya ilgisinin olduğu belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin, hem oyuncuyu hem de olası transferin ekonomik koşullarını dikkatle incelediği yazıldı.
JOSE MOURINHO İLE ÇALIŞTI
Lorenzo Pellegrini, Roma'da Jose Mourinho ile birlikte çalışmış ve Portekizli teknik direktör ile Konferans Ligi'ni kazanmıştı.
Fenerbahçe'de Mourinho'nun varlığının da Pellegrini'nin kararında belirleyici bir unsur olabileceği yazıldı.
33 MAÇTA FORMA GİYDİ
Roma ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Roma'da bu sezon 33 maçta süre bulan İtalyan futbolcu, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
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