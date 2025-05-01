Fenerbahçe'den Afrika çıkarması!

Fenerbahçe Futbol Akademisi scout ekibi, Afrika'da geniş kapsamlı yetenek taraması gerçekleştirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den Afrika çıkarması!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 16:12

Fenerbahçe, Afrika'da yeni yetenekler bulmak için harekete geçti.

Fenerbahçe Futbol Akademisi scout ekibi, Afrika'da geniş kapsamlı yetenek taraması gerçekleştirildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbol Akademimizin scout ekibi, Afrika'da geniş kapsamlı yetenek taraması gerçekleştirdi. Çalışmalarını Afrika'nın çeşitli ülkelerinde sürdüren ekibimiz, Gana, Kamerun, Fildişi Sahilleri ve Nijerya'yı da ziyaret ederek programını tamamladı. Futbol Akademimiz, geleceğimiz olacak yetenekleri keşfetme yolunda çalışmalarına devam edecek."


Etiketler: #fenerbahçe #afrika #gözlemci

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