İtalyanlar duyurdu: Maça saatler kala Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!

22.10.2025 12:19:00
Cumhuriyet Spor
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Arda Güler'in takımı Real Madrid ile karşılaşacak. İtalyan basını, maça saatler kala Juventus'un Kenan Yıldız hakkındaki kararını okuyucularına duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi bu akşam Türk derbisine sahne olacak. Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, Arda Güler'in top koşturduğu Real Madrid'e konuk olacak.

İtalyan basını, Santiago Bernabeu'da TSİ 22:00'de başlayacak dev maç öncesi Kenan Yıldız'la ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi okuyucularına duyurdu.

JUVENTUS'TAN KENAN YILDIZ KARARI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Kenan Yıldız, Real Madrid-Juventus maçında kaptan olarak sahaya çıkacak.

Image

Habere göre teknik direktör Igor Tudor, takımın birinci kaptanı Manuel Locatelli'ye kadroda düşünmüyor. Tudor'un Kenan Yıldız'ı kaptan olarak sahaya süreceği ifade edildi.

JUVENTUS'UN REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'İ

La Gazzetta dello Sport'a göre Juventus'un Real Madrid maçı muhtemel 11'i şöyle:

Di Gregorio, Gatti, Rugani, Kelly, Kalulu, McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso, Kenan Yıldız, Vlahovic.

HELLAS VERONA MAÇINDA DA PAZUBENDİ TAKMIŞTI

Kenan Yıldız, Serie A'nın 4. haftasındaki Hellas Verona deplasmanında da Manuel Locatelli'nin oyundan çıkmasından sonra kaptanlık bandını koluna geçirmişti.

Image

