Juventus, Daniele Rugani'nin sözleşmesini 2028'e kadar uzattı!

20.10.2025 18:11:00
Juventus, İtalyan savunmacı Daniele Rugani'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İtalyan stoper Daniele Rugani, Juventus ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzattı. 

12 YILLIK HİKAYE DEVAM EDİYOR

Rugani'nin Juventus macerası 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken altyapıya katılmasıyla başlamıştı.

JUVENTUS'TAN MESAJ

Kulüp açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verildi:

"Zaferlerle, kupalarla ama aynı zamanda yeniden ayağa kalkma gücüyle dolu bir hikaye… Bu hikâye 2028'e kadar birlikte devam edecek." 

PERFORMANSI 

Rugani, Juventus formasıyla çıktığı 152 maçta 11 gol attı.

