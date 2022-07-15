İtalyanlar duyurdu: Mario Balotelli'ye İsviçre kancası
İtalyan basını, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli'nin, İsviçre'de oynamak için Türkiye'den ayrılacağını yazdı.
Mario Balotelli'nin yeni durağı İsviçre olabilir. Calciomercato, İtalyan yıldızın Sion'da top koşturmak için Türkiye'den ayrılmaya hazırlandığını duyurdu.
Transfer görüşmelerinin olduğunu belirten Sion Kulübü'nün Başkanı Christian Constantin, "Haftalardır görüşüyoruz. 'Süper Mario'nun gelişi, lig tarihinin en büyük transferlerinden biri olacak. Transfer başarısı şansımız hakkında bir tahminde bulunmam imkansız. Gizli yürütmek istedik ama bilgi İtalya'da ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
31 yaşındaki golcü için Valencia'nın da devrede olduğu iddia ediliyor.
Adana Demirspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 18 gol ve 4 asist kaydetti.
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