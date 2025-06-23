Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalyanlar duyurdu: Mehdi Taremi için Süper Lig iddiası!

İtalyanlar duyurdu: Mehdi Taremi için Süper Lig iddiası!

23.06.2025 19:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalyanlar duyurdu: Mehdi Taremi için Süper Lig iddiası!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in İranlı futbolcusu Mehdi Taremi'nin Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a dikkat çeken bir isim önerildi.

Inter forması giyen İranlı golcü Mehdi Taremi'nin menajerinin, oyuncusunu Türkiye pazarına sunduğu ve bu kapsamda Beşiktaş ile temasa geçtiği öne sürüldü.

Sport Italia'nın haberine göre, şu an için Beşiktaş ile Inter arasında doğrudan bir temas bulunmuyor. Ancak Taremi'nin menajerinin Türkiye'de kulüp arayışında olduğu ve oyuncuyu Beşiktaş'a önerdiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların bu öneriye nasıl yanıt vereceği ise henüz netlik kazanmadı.

İRAN'DA MAHSUR KALDI

İranlı futbolcu, İsrail'in hava saldırıları sonrasında İran'da mahsur kaldı ve takımının Kulüpler Dünya Kupası kampına katılamadı. Tecrübeli oyuncunun hala İran'da olduğu aktarıldı.

32 yaşındaki Mehdi Taremi, kulüp kariyerinde 445 resmi maçta 202 gol ve 101 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. En verimli dönemini Porto'da geçiren İranlı forvet, 182 maçta 91 gol kaydetti. Inter'de ise beklentilerin gerisinde kalan Taremi, bu sezon 43 maçta sadece 3 gol atabildi. Taremi, İran Milli Takımı'nda da 93 kez görev alırken 53 gole imza attı.

PİYASA DEĞERİ 3,5 MİLYON EURO

2024 yazında Porto'dan Inter'e bedelsiz olarak transfer olan Taremi'nin sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. 32 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin Euro.

Iranjavan altyapısında yetişen Mehdi Taremi daha sonra Shahin Bushehr, Persepolis, Al Gharafa, Rio Ave, Porto ve Inter'de oynadı. 


İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #Mehdi Taremi

İlgili Haberler

Final serisinde 4. randevu: Beşiktaş - Fenerbahçe!
Final serisinde 4. randevu: Beşiktaş - Fenerbahçe! Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
TBF Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş'a para cezası
TBF Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş'a para cezası Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne 597 bin 500 lira para cezası verdi.
Genoa'dan Beşiktaş'ı üzecek Onana kararı!
Genoa'dan Beşiktaş'ı üzecek Onana kararı! Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Genoa'ya kiraladığı Jean Onana'nın geleceğiyle ilgili olarak İtalyan kulübünde karar verildiği ileri sürüldü.