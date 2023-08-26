İtalyanlar duyurdu... Michy Batshuayi'ye yeni talip!

Yayınlanma: 26.08.2023 - 15:33

Güncelleme: 26.08.2023 - 15:35

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'ye bir talip daha çıktı.

MICHY BATSHUAYI İÇİN BİR İDDİA DAHA

Bu sezon Edin Dzeko'nun takıma katılmasıyla hamle oyuncusu olarak kullanılan Michy Batshuayi'nin ayrılığı gündeme geldi. Belçikalı forvet için Lens ve Nottingham Forest'in devrede olduğu belirtilirken, oyuncuya bir talip de İtalya'dan çıktı.

Çizme basınındaki haberlere göre Bologna, Michy Batshuayi için Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturdu. İtalyan ekibinin 29 yaşındaki golcü için şartları zorladığı ve transferin mümkün olduğu aktarıldı.