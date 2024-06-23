Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'yi bekliyor!

Yayınlanma: 23.06.2024 - 11:33

Güncelleme: 23.06.2024 - 11:33

Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyen Çağlar Söyüncü'yü takımda tutmayı hedefliyor. Hem oyuncuya hem de menajerine Atletico Madrid'de bonservis bedeli için teklif yapılacağı iletildi.

FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, yoluna Fenerbahçe ile devam etmek isteyen milli oyuncu ise kendisine gelen tüm önerileri geri çevirdi.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 16 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.