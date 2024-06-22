Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, teknik ve idari kadro ile futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2024 - 13:15
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı
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Fenerbahçe'de bazı futbolcular ile teknik ve idari kadroda bulunan isimlere yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolü yapıldı.

Teknik Direktör Jose Mourinho da sağlık kontrolünden geçti.

Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolünde teknik heyet ve oyuncular ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Sarı lacivertli takımda sağlık kontrolleri yarın devam edecek.


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