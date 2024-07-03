İtalyanlar duyurdu: Nicolo Zaniolo transferinde sona doğru!

Yayınlanma: 03.07.2024 - 13:37

Güncelleme: 03.07.2024 - 13:37

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'dan ayrılması hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalya merkezli La Gazzetta dello Sport, Galatasaray ile Atalanta arasındaki anlaşmanın neredeyse tamamlandığını duyurdu.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Haberde; Zaniolo'nun Atalanta'ya kiralık olarak transfer olacağı, gelecek sezon maçların yüzde 65 - 70'inde oynaması durumunda satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi.

Transferin rakamları olarak 3 milyon Euro kiralama bedeli ve 18 milyon Euro şartlı satın alma opsiyonu ile birlikte yaklaşık 2 milyon Euro'luk ek ödeme olacağı belirtildi. Toplam paketin yaklaşık 23 milyon Euro olduğu kaydedildi.

FİROENTİNA'YI İSTEMEDİ

Galatasaray ile Fiorentina arasındaki Nicolo Zaniolo görüşmelerinin ise oyuncunun reddetmesi nedeniyle kapandığı da vurgulandı.

Önceki sezon Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo, çıktığı 39 resmi maçta 3 gol kaydetmişti.