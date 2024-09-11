Rayan Cherki'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon forması giyen 21 yaşındaki Fransız oyuncu Rayan Cherki'nin Galatasaray'ın transfer teklifini reddettiği iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Rayan Cherki'den olumsuz haber geldi.
Fransa merkezli L'Equipe'in haberine göre; Lazio ve Galatasaray'ın talip olduğu Rayan Cherki, kulübünün sarı-kırmızılılara transfer olmasını istemesine rağmen teklifi reddetti.
LYON YENİ SÖZLEŞME İMZALAMAK İSTİYOR
Haberde, Lyon ile Cherki arasındaki sözleşme görüşmelerinin devam ettiği ve Fransız kulübünün sezon sonu Cherki'yi bedavaya almak isteyen Lazio'nun planlarına engel olmak istediğ belirtildi.
On numara ve kanatlarda forma giyebilen Rayan Cherki'nin kulübü Lyon ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Etiketler: #Olympique Lyon #galatasaray #transfer #Rayan Cherki
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