Fenerbahçeli Sebastian Szymanski: 'Odak noktam Fenerbahçe'nin galibiyeti'

Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski maçın ardından konuştu. Polonyalı futbolcu, "Biz takım olarak oynuyoruz. 3 puan dışındaki istatistikler, kazanınca keyiflendiriyor ama odak noktam, kendimden önce Fenerbahçe'nin galibiyeti" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 00:03
Fenerbahçeli Sebastian Szymanski: 'Odak noktam Fenerbahçe'nin galibiyeti'
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Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, 4-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir oyun gösterdiklerini söyleyen Szymanski, "Bugün aldığımız 3 puan çok önemliydi. İsteğimiz, arzumuz evimizde oynadığımız maçlarda o coşkuyu sahaya yansıtabilmek. Bunu rakibe de hissettirmeliyiz. Bugün iyi maç çıkardık. Baştan sona iyi oynadık" dedi.

"ODAK NOKTAM FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİ"

Attığı golü değerlendiren yıldız oyuncu, "Takıma katkı sağlamaya devam edebilirim umarım. Gol ya da asist yaptığınızda iyi hissediyorsunuz ama benim için önemli olan Fenerbahçe'nin galibiyeti. Biz takım olarak oynuyoruz. 3 puan dışındaki istatistikler, kazanınca keyiflendiriyor ama odak noktam, kendimden önce Fenerbahçe'nin galibiyeti" ifadelerini


Sebastian Szymanski fenerbahçe Sivasspor

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