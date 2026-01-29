İtalyanlar masadan kalktı... Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Serie A ekiplerinden Hellas Verona, savunma hattını güçlendirmek adına Beşiktaş forması giyen Felix Uduokhai'yi gündemine aldı ancak girişim kısa sürede sonuçsuz kaldı.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; 1997 doğumlu Alman stoper için dün sabah kulüpler arasında ilk temaslar kuruldu. Ancak yapılan görüşmelerde transfer formülü ve mali şartlar konusunda taraflar arasında ciddi görüş ayrılıkları yaşandı.

Bu gelişmelerin ardından Hellas Verona cephesi masadan kalktı ve Uduokhai transferi rafa kaldırıldı.