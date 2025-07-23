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Fenerbahçe'den 'özür dileme' iddialarına açıklama!

Fenerbahçe'den 'özür dileme' iddialarına açıklama!

23.07.2025 22:07:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den 'özür dileme' iddialarına açıklama!

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten özür dilediği iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe, Ali Koç'un Galatasaray derbisinin ardından Dursun Özbek'ten özür dilediği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şu şekilde:

"Ferudun Niğdelioğlu isimli şahsın, bir YouTube kanalında dile getirdiği; Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'un Galatasaray derbisinin ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a gitmesi ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten bir savcının odasında özür dilediği yönündeki ifadeleri tamamen asılsızdır.

Bu gerçek dışı beyan, hiçbir somut delile dayanmamakta olup, maksatlı ve iftira niteliği taşımaktadır.

Gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan bu iddia, Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'a karşı kişisel husumetini kamuoyuna yansıtmayı amaçlayan bir tutumun sonucudur.

İddia sahibi, açıklamalarını ispatla yükümlüdür. Aksi takdirde kamuoyunun vicdanında iftiracı ve art niyetli bir pozisyonda kalacaktır.

Kendisini açıkça ispata davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlgili Konular: #fenerbahçe #Ali Koç #dursun özbek

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