30.01.2026 18:44:00
İtalyanlardan Jhon Duran iddiası: Yeni adresini duyurdular!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı renklerine bağladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile ilgili transfer süreci netlik kazanmaya başladı.

Juventus ile de adı geçen Kolombiyalı forvetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Jhon Duran'ın kiralık olarak Lille'e transfer olacağını açıkladı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin, 22 yaşındaki golcünün kiralık sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladığı öğrenildi. 

21 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Jhon Duran bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

32 milyon Euro piyasa değeri olan futbolcunun sarı-lacivertlilerle kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe, Duran'ı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralamıştı.

