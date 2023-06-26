İtalyanların gözü Francesco Farioli'de!
Gelecek sezon İtalya İkinci Futbol Ligi'nde (Serie B) mücadele edecek Sampdoria'nın İtalyan hoca Francesco Farioli ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Geçen sezon Serie A'da hayal kırıklığı yaratarak küme düşen Sampdoria, yeniden lige çıkmak için kolları sıvadı.
İtalyan basını, Süper Lig'de Karagümrük'ün ardından Alanyaspor'da oynattığı futbolla dikkat çeken Francesco Farioli'nin Sampdoria'nın gündeminde olduğu belirtildi. Farioli'nin yanı sıra bir diğer adayın da Fabio Grosso olduğu vurgulandı.
YÖNETİM KARAR VERECEK
Sampdoria yönetimi, yakın zamanda kendi içinde görüşerek Dejan Stankovic'in ardından yeni teknik direktörüne kararını verecek.
Karagümrük'ün başında 27 maça çıkan Farioli 1.52 maç başı puan elde ederken Alanyaspor'un başında ise 47 maçta görev yapıp 1.55 maç başı puan ortalaması elde etmişti.
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