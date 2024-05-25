İtalya'ya geri dönecek mi? Nicolo Zaniolo'dan transfer yanıtı!

Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına konuştu. Geleceğine dair soruları yanıtlayan Zaniolo, "İtalya'ya geri dönme olasılığı mı? Bunun ne kadar olduğunu, kaç takımın benimle ilgilendiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 12:15
İtalya'ya geri dönecek mi? Nicolo Zaniolo'dan transfer yanıtı!
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Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

İtalya merkezli La Gazzetta dello Sport'a konuşan Zaniolo, sakatlığı nedeniyle İtalya'nın EURO 2024 kadrosunda yer almadığı için moralinin bozuk olduğunu söyledi.

İTALYA'YA GERİ DÖNECEK Mİ?

İtalyan yıldız, "EURO2024'te olacağıma inanmıştım, ne pahasına olursa olsun orada olmak istiyordum. Dünya Kupası'nda yer almak için daha çok çalışacağım. Hedefim bu olacak" diye konuştu.

İtalya'ya geri dönüş olasılığı sorulan Zaniolo, "İtalya'ya geri dönme olasılığı mı? Bunun ne kadar olduğunu, kaç takımın benimle ilgilendiğini bilmiyorum. Fiorentina'nın ilgisini okudum ve mutlu oldum ama nerede oynayacağımı söylemek için çok erken. İtalya'yı özlüyorum ama bugün her şey mümkün" dedi.

MİLAN AÇIKLAMASI

Roma'da birlikte çalıştığı ve Milan ile adı geçen Paulo Fonseca için gelen soruya yanıt veren Zaniolo, "Fonseca, harika bir teknik direktör. Çok iyi, dürüst bir insan. Ofansif oyunu seviyor. Bazı şeyleri belli etmiyor, yüzünüze söylüyor. Antrenmanlarda ayrıntılara dikkat eder. Roma ile UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktığını unutmayalım" diye konuştu.

Milan ile adı daha önce transferde anılan Zaniolo, "Bir şeyler, bazı görüşmeler ve temaslar vardı ama sonra bir şey olmadı" diye konuştu.

39 MAÇTA FORMA GİYDİ

Aston Villa ile kiralık sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor. Zaniolo, geride kalan sezonda Aston Villa'da 39 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

Nicolo Zaniolo'nun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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