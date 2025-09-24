İTÜ Basketbol Takımı’na yeni sponsor

Tam Finans, Türkiye Basketbol 2. Ligde mücadele eden İTÜ Basketbol Takımı’nın isim sponsoru oldu. Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, bu birlikteliğin gençliğe ve spora verilen desteğin yanı sıra sürdürülebilir bir spor ekosistemi için önemli bir yatırım niteliği taşıdığını belirtirken, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise Tam Finans ile yollarının kesişmesinin tesadüf olmadığını ifade ederek, “Biz bilim ve teknoloji alanında dünyanın en önemli üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Tam Finans ise kendi Ar-Ge’sini kurmuş, güçlü bir teknolojik yapıya sahip önemli bir finans kuruluşu. Bu ortak nokta bizleri daha farklı iş birlikteliklerine yönlendirecektir” dedi. İmza töreni kapsamında ayrıca Tam Finans CEO’su Karamanlı İTÜ öğrencilerine bağışladığı 1 milyon liralık çeki İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’a takdim etti.

Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, törende yaptığı konuşmasında “Gücümüzü gençlikten, ilhamımızı gelecekten alıyoruz. Bu projeyle yalnızca bir takıma değil, aslında bir değere yatırım yapıyoruz. Bu birlikteliğimiz, gençliğe, spora ve sürdürülebilir bir spor ekosistemine inancımızın somut bir yansımasıdır” dedi.

“EN BÜYÜK HAYALİMİZ AVRUPA’DA OYNAMAK”

İTÜ Spor Kulübü Direktörü Murat Didin ise konuşmasında yeni işbirliği ile birlikte hedeflerinden söz ederek, “Tam Finans ile birlikteliğimizi biz de çok değerli görüyoruz. Özellikle oyuncularımızın ve takımımızın geleceğinin şekillenmesinde önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Hep birlikte yeni hedef ve arzularımızı yerine getirmek için çalışacağız” dedi. Takım olarak gönüllerinde yatanın ligde şampiyon olmanın yanı sıra Avrupa’da oynamak olduğunu kaydeden Murat Didin, “Avrupa’da oynayan bir takım olabilmek en büyük hayalimiz. Bu yolculukta Tam Finans’ın da bizimle olması bizim için çok kıymetli” dedi.