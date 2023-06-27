Ivan Perisic kimdir, nereli, kaç yaşında? Ivan Perisic hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 27.06.2023 - 14:59

Güncelleme: 27.06.2023 - 14:59

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IVAN PERİSİC KİMDİR?

Ivan Perisic, 2 Şubat 1989 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Perisic ile daha 17 yaşındayken RSC Anderlecht, PSV, Ajax, Trabzonspor, Hertha Berlin ve Hamburg gibi takımlar ilgileniyordu. Split'te bazı gazetetciler tarafından "yeni Asanovic" diye çağrılan Perisic Fransa'nın Sochaux takımına transfer oldu. 2007 ve 2009 yılları arasında Sochaux'da kalsa da forma şansı bulamamıştı.

2009'da Belçika Pro League takımlarından KSV Roeselare ile yarım sezonluk sözleşme imzaladı. 26 Ağustos 2009'da 250,00 euro karşılığında Club Brugge'e transfer oldu ve üç buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Belçika'nın futbol yorumcuları tarafından geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu. 2010-11 sezonunda Perišic Pro League'de 22 golle gol kralı oldu ve Belçika'da Yılın Futbolcusu seçildi.

23 Mayıs 2011'de, Borussia Dortmund ile 5 milyon euro karşılığında, beş yıllık sözleşme imzaladı. İlk maçına 5 Ağustos'ta 3-1 yendikleri HSV maçında çıktı. 76. dakikada Chris Löwe'nin yerine oyuna dahil oldu. 13 Eylül 2011'de Arsenal ile yaptıkları Şampiyonlar Ligi maçında 69. dakikada oyuna girdi ve son dakikalarda gol attı. Ligdeki ilk golünü 14 Ekim 2011'de 2-0 kazandıkları SV Werder Bremen maçında attı. 21 Nisan 2012'de Borussia Mönchengladbach'a açılış golünü attı. Maçı 2-0 kazandılar (ikinci golü Shinji Kagawa attı).

6 Ocak 2013 tarihinde Perišic'in VfL Wolfsburg 8.000.000 Euro'ya transfer olduğu bildirildi.

30 Ağustos 2015 tarihinde Perišic, 16 milyon Euro ücret karşılığında beş yıllık sözleşme karşılığı FC Internazionale Milano ile anlaştı.

13 Ağustos 2019 tarihinde Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar 1 yıllığına kiralık olarak transfer olmuştur.

2022 yılında Tottenham Hotspur takımına kiralık olarak gönderildi.

IVAN PERİSİC HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2007-2009 Sochaux

2009 Roeselare (kiralık)

2009-2011 Club Brugge

2011-2013 Borussia Dortmund

2013-2015 Wolfsburg

2015-2022 Inter

2019-2020 Bayern Münih (kiralık)

2022- Tottenham Hotspur

IVAN PERİSİC MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2005 Hırvatistan U17

2007 Hırvatistan U19

2009-2010 Hırvatistan U21

2011- Hırvatistan

IVAN PERİSİC BAŞARILARI

Hırvatistan

FIFA Dünya Kupası finalist: 2018

Borussia Dortmund (2 Kupa)

Bundesliga (1): 2012

DFB-Pokal (1): 2012

VfL Wolfsburg (2 Kupa)

DFB-Pokal (1): 2015

DFL-Supercup (1): 2015

Bayern Münih (3 Kupa)

Bundesliga (1): 2020

DFB-Pokal (1): 2020

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2020

Inter (1 Kupa)

Serie A (1): 2021

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