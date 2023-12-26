Ivo Vieira: 'Ligde kalmak istiyoruz'
Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, 4 maç sonra puan alarak moral bulduklarını söyledi.
Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vieira, "Geriye düşmemize rağmen maçı bırakmadık. Bunun karşılığında beraberlik golünü bulduk. Maçın sonuna doğru galibiyet golünü de atabilirdik. İyi ve yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.
Dört maç sonra puan alarak moral kazandıklarını aktaran Portekizli teknik adam, "Ligde kalmak istiyoruz. İkinci yarıda daha fazla çalışacağız. Puan tablosunda daha üst sıralara çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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