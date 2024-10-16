İzlanda deplasmanında skoru belirlemişti: Kerem Aktürkoğlu'nun golü haftanın en iyisine aday!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:12

Güncelleme: 16.10.2024 - 15:17

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti.

A Milli Takım bu sonuçla liderliğini sürdürürken İzlanda'yı deplasmanda ilk kez yendi.

Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

HAFTANIN GOLÜNE ADAY

UEFA, Uluslar Ligi'nde 4. haftanın en iyi golü için adayları açıkladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun golü UEFA Uluslar Ligi'nde 4. haftanın en iyi golüne aday gösterildi.

Trent Alexander-Arndold (İngiltere), Borna Sosa (Hırvatistan) ve Isaac Price (Kuzey İrlanda) aday gösterilen diğer isimler oldu.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun İzlanda deplasmanında kaydettiği gol:

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

UEFA Uluslar Ligi'nde gol krallığını Kerem Aktürkoğlu 3 isimle paylaşıyor.

Kerem Aktürkoğlu'yla birlikte gol krallığının zirvesinde Viktor Gyökeres, Razvan Marin ve Benjamin Sesko yer alıyor.