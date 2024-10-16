İzlanda deplasmanında skoru belirlemişti: Kerem Aktürkoğlu'nun golü haftanın en iyisine aday!
A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu'nun İzlanda'da deplasmanında attığı gol, UEFA Uluslar Ligi 4. haftanın en iyi golüne aday gösterildi.
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti.
A Milli Takım bu sonuçla liderliğini sürdürürken İzlanda'yı deplasmanda ilk kez yendi.
Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
HAFTANIN GOLÜNE ADAY
UEFA, Uluslar Ligi'nde 4. haftanın en iyi golü için adayları açıkladı.
Kerem Aktürkoğlu'nun golü UEFA Uluslar Ligi'nde 4. haftanın en iyi golüne aday gösterildi.
Trent Alexander-Arndold (İngiltere), Borna Sosa (Hırvatistan) ve Isaac Price (Kuzey İrlanda) aday gösterilen diğer isimler oldu.
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun İzlanda deplasmanında kaydettiği gol:
İşte bizim çocuklar! Kerem Aktürkoğlu kabus oldu çöktü! #EXXENSPOR pic.twitter.com/eqrTRfUyji— EXXENSPOR (@exxensport) October 14, 2024
GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE
UEFA Uluslar Ligi'nde gol krallığını Kerem Aktürkoğlu 3 isimle paylaşıyor.
Kerem Aktürkoğlu'yla birlikte gol krallığının zirvesinde Viktor Gyökeres, Razvan Marin ve Benjamin Sesko yer alıyor.
Spor Haberleri
- Fransız ekipten Zaha açıklaması!
- Toyota Formula 1'e geri dönüyor!
- UEFA milli yıldızı aday gösterdi!
- Samsunspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye iki müjde!
- Kaleciye silahlı saldırı: Diz kapağı parçalandı!
- Manchester United'ın Alex Ferguson kararına büyük tepki!
- Galatasaraylı futbolculara iyi haber!
- Kupalara el konuldu: Başkent ekibine haciz şoku!
- Fenerbahçeli yıldızın kırmızı kartı gündem oldu!
- İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken paylaşım!
En Çok Okunan Haberler
-
- Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem!
- Erdoğan ve Bahçeli'ye 'teşekkür' etti
- Peki, Öcalan ne diyor?
- Survivor yarışmacısı hayatını kaybetti!
- Rojin Kabaiş'in cesedi nasıl bulundu?
- Rojin'in cesedini kimin bulduğu ortaya çıktı
- Köfteci Yusuf skandalı o bakanı koltuğundan edebilir
- Savunma Sanayii Fonu teklifine erteleme
- Uzaylıları dünyaya Çinliler mi duyuracak?
- Okul yemekhanesine baskın: Hepsine el konuldu