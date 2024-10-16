İzlanda deplasmanında skoru belirlemişti: Kerem Aktürkoğlu'nun golü haftanın en iyisine aday!

A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu'nun İzlanda'da deplasmanında attığı gol, UEFA Uluslar Ligi 4. haftanın en iyi golüne aday gösterildi.

İzlanda deplasmanında skoru belirlemişti: Kerem Aktürkoğlu'nun golü haftanın en iyisine aday!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:12

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti.

A Milli Takım bu sonuçla liderliğini sürdürürken İzlanda'yı deplasmanda ilk kez yendi.

Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

HAFTANIN GOLÜNE ADAY

UEFA, Uluslar Ligi'nde 4. haftanın en iyi golü için adayları açıkladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun golü UEFA Uluslar Ligi'nde 4. haftanın en iyi golüne aday gösterildi.

Trent Alexander-Arndold (İngiltere), Borna Sosa (Hırvatistan) ve Isaac Price (Kuzey İrlanda) aday gösterilen diğer isimler oldu.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun İzlanda deplasmanında kaydettiği gol:

 

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

UEFA Uluslar Ligi'nde gol krallığını Kerem Aktürkoğlu 3 isimle paylaşıyor.

Kerem Aktürkoğlu'yla birlikte gol krallığının zirvesinde Viktor Gyökeres, Razvan Marin ve Benjamin Sesko yer alıyor.


Etiketler: #A Milli Takım #kerem aktürkoğlu #haftanın golü #İzlanda

İlgili Haberler

Portekizli eski futbolcudan Kerem Aktürkoğlu'na övgü: 'Benfica taraftarını kazandı'

Portekizli eski futbolcudan Kerem Aktürkoğlu'na övgü: 'Benfica taraftarını kazandı'
Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu sözleri: 'Performansa bakarsak benim için...'

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu sözleri: 'Performansa bakarsak benim için...'
Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: 'Gecenin en güzel anı'

Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: 'Gecenin en güzel anı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler