İzlanda maçı öncesi konuştu: Vincenzo Montella'dan kadro açıklaması!
UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında İzmir'de İzlanda'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, maç öncesi görüşlerini aktardı. Montella, "Kadro konusunda en iyisini yapmaya çalışıyorum. Futbolcularımızın formlarını kontrol ederek, onlarla birlikte vakit geçirerek en iyisini seçmeye çalışıyoruz" ifadelerin kullandı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Izlanda maçı öncesi açıklamalar yaptı.
Montella yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir tarihte olduğumuzu biliyoruz. Zamanında savaş verilirken milletimiz burada nasıl mücadele verdi biliyoruz. Hazırız, coşkuluyuz, herkesi sevindirmek için buradayız" dedi.
MONTELLA'DAN KADRO AÇIKLAMASI
Tecrübeli teknik direktör, "Bütün futbolcularımızı gördüğümde çok mutlu oluyorum. Taraftarımızın da bu güzel atmosferde fazlasıyla bize güç katacaklarını biliyoruz" diye konuştu.
Montella ayrıca, "Kadro konusunda en iyisini yapmaya çalışıyorum. Futbolcularımızın formlarını kontrol ederek, onlarla birlikte vakit geçirerek en iyisini seçmeye çalışıyoruz. Hepimiz hazırız. İstediğimiz sonucu almak için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.
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