İzlanda - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz, EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 11:15
İzlanda - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, deplasmanda Age Hareide'nin takımı İzlanda ile karşılaşacak.

İZLANDA - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

İZLANDA - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Portekiz J Grubu'nda oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etmişti.

İzlanda ise kendi evinde ağırladığı Slovakya'ya 2-1 mağlup olmuştu.


İzlanda Portekiz EURO 2024 canlı Canlı yayın

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