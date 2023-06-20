İzlanda - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Portekiz, EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, deplasmanda Age Hareide'nin takımı İzlanda ile karşılaşacak.
İZLANDA - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?
İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İZLANDA - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Portekiz J Grubu'nda oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etmişti.
İzlanda ise kendi evinde ağırladığı Slovakya'ya 2-1 mağlup olmuştu.
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