İzlanda - Türkiye maçı için ertelenme tehlikesi: UEFA'nın kararı bekleniyor!
UEFA Uluslar B Ligi'ndeki İzlanda-Türkiye maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi. İzlanda basınına göre, karşılaşma için UEFA yetkililerinin son kararı bekleniyor.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. maçında bu akşam İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. TSİ 21:45'te başlayacak olan İzlanda-Türkiye maçının ertelenme olasılığı bulunuyor.
NTV Spor'un İzlanda basını Visir'den aktardığı habere göre, İzlanda-Türkiye maçının oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı maç saatinde don tehlikesiyle karşı karşıya.
Haberde UEFA yetkilililerinin dün öğleden sonra İzlanda Futbol Federasyonu ve saha personeliyle toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.
SON KARAR BU AKŞAM VERİLECEK
Toplantıda ertelemeyle ilgili herhangi bir karar verilmediği ancak maç günü (bu akşam) tekrar inceleme yapılacağı ve erteleme için nihai kararı UEFA'nın vereceği vurgulandı.
Laugardalsvöllur Stadı'nda zemin ısıtmasının olmadığı ve sahanın don olaylarına karşı son derece savunmasız kaldığı aktarıldı.
EN GEÇ SALI GÜNÜ OYNANACAK
Erteleme kararının dahi çıkması halinda İzlanda-Türkiye maçının en geç salı günü oynanacağı kaydedildi.
Sıcak tutmak adına Laugardalsvöllur Stadı'nın zeminine kumaş serildiğinin altı çizildi.
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