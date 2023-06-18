İzmir ekibinde Şener Özbayraklı sesleri!
TFF 1. Lig ekibi Göztepe'nin haziran ayı sonunda Başakşehir ile sözleşmesi sona erecek Şener Özbayraklı'yı transfer etmek istediği kaydedildi.
TFFToto 1'inci Lig'de dış transferde Altınordu'dan sol bek Ali Dere ve Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest'le anlaşma sağlayıp Giresunspor'un kalecisi Ferhat Kaplan'la temaslarını sıklaştıran Göztepe, gözünü sağ bek transferine çevirdi.
ŞENER ÖZBAYRAKLI GÜNDEMDE
Tecrübeli oyuncu Tarık Çamdal'la yollarını ayıran Göz-Göz, Başakşehir'den Şener Özbayraklı'yı gündemine aldı. İstanbul temsilcisiyle yollarını ayırmaya hazırlanan 33 yaşındaki futbolcuya teklifin iletildiği ve cevap beklendiği bildirildi.
Şener Özbayraklı
MİLLİ FORMAYI TERLETTİ
Kariyerinde Ankara Keçiörengücü, Bugsaşspor, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'de top koşturan Şener, 19 kez A Milli takım formasını da terletti. Şener geçen sezon Başakşehir'de Avrupa kupaları dahil 19 müsabakaya çıktı.
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