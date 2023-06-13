Karaman FK, TFF 2. Lig'e yükseldi
TFF 3. Lig play-off final mücadelesinde Karaman FK, Alanya Kestelspor'u 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.
TFF 3. Lig play-off final mücadelesinde Armoni Alanya Kestelspor ile Karaman FK karşı karşıya geldi.
Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karaman FK, Alanya Kestelspor'u 2 golle geçerek TFF 2. Lig'e yükseldi.
Karaman FK, ilk yarıyı Ahmet Teker ve Akın Akman'ın golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Armoni Alanya Kestelspor, Samet Bulut'un golüyle farkı 1'e indirdi. Ancak, mücadelede başka gol olmayınca Karaman FK, TFF 2. Lig'e yükselen taraf oldu.
İLK KEZ VAR SİSTEMİ UYGULANDI
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 12, 13, 14, 15 Haziran tarihlerinde oynanacak olan play-off final müsabakalarında VAR sisteminin uygulanacağı duyurulmuştu.
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