İzmir ekibinin gözü Robin Yalçın'da

TFF 1. Lig ekibi Göztepe'nin, Sivasspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan Robin Yalçın ile ilgilendiği kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 19:42
İzmir ekibinin gözü Robin Yalçın'da
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TFF 1. Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Göztepe, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'dan ayrılma kararı alan Robin Yalçın ile temasa geçti. Orta saha oyuncusuna teklifini ileten kurmayların olumlu geri dönüş aldığı ve görüşmelerin süreceği kaydedildi.

GÖZTEPE'DEN TRANSFER HAREKATI

Hem yabancı hem de yerli futbolcu transferinde tecrübeli ve kaliteli isimlere yönelen sarı-kırmızılıların Süper Lig ekiplerinde fazla forma şansı bulamayan ya da yolları ayırmayı planlayan oyuncuları yakın takibe aldığı vurgulandı.

Almanya'da Stuttgart takımında futbola başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 2015-2016 sezonunda Çaykur Rizespor'a geldi. Yeni Malatyaspor'da da oynayan Robin, geçen sezon Sivasspor formasıyla Avrupa dahil 31 resmi müsabakaya çıktı. Toplam 1687 dakika forma giyen deneyimli orta saha 1 gol atıp 1 de asist yaptı. 


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