İzmir'de depremzedelere özel basketbol turnuvası
İzmir'de düzenlenecek yardım turnuvasının gelirleri Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden zarar gören yurttaşlara bağışlanacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğindeki turnuvada oynanacak 2 maçın bilet gelirleri depremden etkilenenlere bağışlanacak.
Turnuvaya Aliağa Petkimspor'un yanı sıra Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile Misli.com Türkiye Basketbol Ligi ekibi Çağdaş Bodrumspor katılacak.
ENKA Spor Salonu'ndaki organizasyonda yarın saat 18.00'de Aliağa Petkimspor-Çağdaş Bodrumspor, 25 Şubat Cumartesi günü ise saat 15.00'te ise Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi maçları oynanacak.
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