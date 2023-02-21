Milli basketbolcu Alperen Şengün'den depremzedelere destek mesajı

Alperen Şengün, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenen yurttaşlar için bir destek mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 11:28
Milli basketbolcu Alperen Şengün'den depremzedelere destek mesajı
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Milli basketbolcu Alperen Şengün, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık birçok ilde ağır hasarlara sebep depremlerden etkilenen vatandaşlar için bir video paylaştı.

NBA'de Houston Rockets forması giyen Şengül, paylaştığı videoda, "İlk günden beri ben gerçekten onlarlayım. Her gün onlar için dua ediyorum. Burada onların acısını birlikte yaşıyorum. Burada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onların yanında olamadığım için gerçekten üzgünüm. Umarım bu günleri de atlatacağız. Daha iyi günleri göreceğiz. İnşallah onlar için dua ediyorum. Onlar için, ben burada en iyi şekilde ülkemi temsil ediyorum. Umarım daha iyi günleri göreceğiz. Allah hepinizin yanında olsun" ifadelerini kullandı.


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