İspanyol futbolcu Francisco Montero Beşiktaş'a geri dönüyor

Yayınlanma: 21.06.2023 - 16:17

Güncelleme: 21.06.2023 - 16:17

Devre arasında Beşiktaş'tan Hamburg'a kiralanan Francisco Montero, siyah-beyazlı takıma geri dönüyor.

İspanyol stoper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Hamburg'a veda etti.

Francisco Montero

"HAK ETTİĞİNİZ YERE DÖNECEKSİNİZ"



Montero, açıklamasında, "Hamburg'a ve bu harika şehre veda etme vaktim geldi. Kısa bir süre olmasına rağmen burada oynamaktan keyif aldım, harika anılar biriktirdim. Çok istediğim üst lige çıkamamanın acısını da yaşadım. Takım arkadaşlarıma ve tüm antrenör ekibine her gün, her antrenmanda ve her maçta yaşadıklarım için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bana Hamburg gibi tarihi bir kulüpte oynama fırsatı verdikleri için kulübe de teşekkür ediyorum. Yakında hak ettiğiniz yere geri döneceksiniz. Son olarak, ilk günden itibaren beni evimde hissettirdikleri için taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Şu anda itibaren sizi sürekli uzaktan destekleyen bir taraftarınız olacağım" ifadelerini kullandı.

Francisco Montero, devre arası transfer olduğu Hamburg'ta 5 maçta süre aldı. 24 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.