Dev maç öncesi ortalık karıştı: Mike Tyson, Jake Paul'a tokat attı!
58 yaşındaki eski Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ile 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul karşı karşıya gelecek. Tüm dünyanın merakla beklediği karşılaşma öncesinde ortalık karıştı.
Mike Tyson 80 milyon dolarlık maçla ringlere geri dönüyor. 58 yaşındaki boks efsanesi, kendinden 31 yaş küçük Jake Paul ile dövüşecek. Tarihi karşılaşma öncesi tartıya çıkan ikili arasında olay çıktı.
RAKİBİNE TOKAT ATTI
Mike Tyson, Jake Paul ile karşı karşıya geldiği sırada bir anda rakibine tokat attı
Jake Paul, Mike Tyson'a karşılık vermezken çevredekilerin araya girmesiyle efsane boksör Paul'un yanından uzaklaştırıldı.
Tarihi karşılaşma öncesi yaşanan bu olay Mike Tyson - Jake Paul mücadelesine olan heyecan dozunu daha da yükseltti.
Mike Tyson'ın Jake Paul'a tokat atmasının sebebi ise olay anının fotoğraf ve videolarına bakınca ortaya çıktı. Görüntülerde Jake Paul'un Mike Tyson'ın ayağına bastığı görüldü.
MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 04.00'da başlayacak.
Bu heyecan dolu müsabaka, 80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı olarak yayınlanacak.
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