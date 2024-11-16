Tarihi boks maçının kazananı belli oldu... Jake Paul, Mike Tyson'ı yendi!

Mike Tyson ile Jake Paul'un karşı karşıya geldiği tarihi maçın kazanan ismi Jake Paul oldu. Paul, 8 round sonunda Tyson’ı 78-74 puanla yendi.

Tarihi boks maçının kazananı belli oldu... Jake Paul, Mike Tyson'ı yendi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2024 - 08:49

Profesyonel ağır sıklet boks dünyasında merakla beklenen Jake Paul (27) ile Mike Tyson (58) karşılaşması TSİ 08:08'de başladı.

JAKE PAUL 4 PUANLA KAZANDI

Teksas'ın Arlington şehrinde bulunan ve Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) ünlü takımı Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kapasiteli AT&T Stadyumu'nda dünyanın büyük heyecanla izlediği maçı Jake Paul kazandı. Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson'ı 78-74 puanla yendi.

MIKE TYSON'A SAYGISINI GÖSTERDİ

Karşılaşmanın son saniyelerinde Jake Paul, Mike Tyson'a saygısını göstererek karşısında boyun eğdi. Mike Tyson ise bu hareketin ardından genç rakibine sarıldı ve teşekkür etti.


Etiketler: #boks #jake paul #Mike Tyson #Maç

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