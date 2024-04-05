James Harden, NBA tarihine geçti!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers konuk ettiği Denver Nuggets'ı 102-100 mağlup etti. Clippers'ta James Harden, performansıyla NBA tarihinde 25 bin sayı, 6 bin ribaunt ve 7 bin asist barajını geçen 4. oyuncu oldu.

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Yayınlanma: 05.04.2024 - 11:43
James Harden, NBA tarihine geçti!
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NBA'e 5 maçla devam edildi. 

Los Angeles Clippers konuk ettiği Denver Nuggets'ı 102-100 mağlup etti.

Clippers'ta James Harden, karşılaşmada 20 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt ile oynadı. Harden, bu performansıyla NBA tarihinde 25 bin sayı, 6 bin ribaunt ve 7 bin asist barajını geçen 4. oyuncu oldu.

NBA'de daha önce Russell Westbrook, Oscar Robertson ve LeBron James bu başarıyı yaşamıştı.

Nuggets'ta 36 sayı, 17 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yapan Nikola Jokic'in performansı galibiyet için yeterli olmadı.

ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET 

Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'ı 133-110 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Rockets'ı 133-110 mağlup eden Warriors'ta Stephen Curry ve Klay Thompson, 29'ar sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

SONUÇLAR

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 109-95

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 105-109

New York Knicks-Sacramento Kings: 120-109

Houston Rockets-Golden State Warriors: 110-133

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 102-100


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