James Rodriguez kimdir, kaç yaşında? James Rodriguez hangi takımlarda oynadı, bonservis bedeli ne kadar?
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Rayyan'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez için girişimlere başladığı ileri sürüldü. İşte, James Rodriguez kimdir, kaç yaşında? James Rodriguez'in istatistikleri nasıl, bonservis bedeli ne kadar?
Galatasaray, Al Rayyan forması giyen 31 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu James Rodriguez için teklifini sundu. Peki, Sarı kırmızılıları heyecanladıran futbolcu James Rodrigues kimdir?
JAMES RODRİGUEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
James David Rodríguez Rubio, 22 Temmuz 1991 doğumlu, orta saha mevkiinde forma giyen Kolombiyalı millî futbolcudur. Dûrî Nücûm Katar ekiplerinden Er-Reyyan ve Kolombiya millî takımında forma giymektedir. 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya millî takımında yıldızlaşaan oyuncunun o yaz Real Madrid'e transferi gerçekleşmişti.
Futbola 4 yaşında Envigado takımında başlayan 31 yaşındaki James, 2006 yılında profesyonel sözleşmesini imzaladı. İlk resmi maçına ise 14 yaşında çıktı. Envigado ile 55 maça çıkan oyuncu 20 gol attı.
JAMES RODRİGUEZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Rodriguez'in sırasıyla oynadığı takımlar ise şöyle;
- Envigado
- Envigado U20
- Envigado
- CA Banfield II
- Banfield
- FC Porto
- Monaco
- Real
- Bayern
- Real
- Everton
- Al-Rayyan SC
RODRİGUEZ'İN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?
Sol ayağını kullanmasıyla dikkat çeken James Rodriguez'in güncel piyasa değeri, 13 milyon Euro olarak biliniyor. NTV'nin haberine göre,Sarı-kırmızılı kulüp, BAE kulübünden 6 milyon Euro maaş alan James için kiralama teklifini sundu. Buna göre Galatasaray, maaşının 2 milyon Euro'sunu ödemeyi önerdi.
RODRİGUEZ'İN MİLLÎ TAKIM KARİYERİ
Kolombiya U-17
- 2007 Yılında James 11 kez Kolombiya U-17 forması giyip 3 gol atmayı başarmıştır.
Kolombiya U-20
- 2011 Yılında James 5 kez Kolombiya U-20 forması giyip 3 gol atmayı başarmıştır.
Kolombiya A millî takımı
- 2011 yılından itibaren Kolombiya millî takımı forması giyen James, 27 maçta forma gitmiş 11 gol atıp 7 de asist yapmayı başarmıştır.
2014 FIFA Dünya Kupası
- 6 gol atıp gol kralı olmuş ve Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştır. Son 16 da Uruguay'a attığı ilk gol 2014 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi golü seçilmiştir.
Video Haberler
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
- 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti
- Minibüsün çarptığı kamyonet takla attı
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a bir rakip daha geliyor
- İşte Halkbank'taki o dokuz kişi
- İşte o 9 kişi
- Akşener'den adaylık açıklaması
- AKP'li Boynukalın ile ilgili haberlere erişim engeli!
- 'Altılı Masa Yavaş’ı aday göstermezse...'
- Erdoğan hangi rakipten çekiniyor?
- Önce harita sonra aday
- Şarj cihazı çıkmayan iPhone'ların satışı yasaklandı
- AKP'den seçim öncesi yeni hamle