James Rodriguez kimdir, kaç yaşında? James Rodriguez hangi takımlarda oynadı, bonservis bedeli ne kadar?

07 Eylül 2022 Çarşamba, 17:04

Galatasaray, Al Rayyan forması giyen 31 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu James Rodriguez için teklifini sundu. Peki, Sarı kırmızılıları heyecanladıran futbolcu James Rodrigues kimdir?



JAMES RODRİGUEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



James David Rodríguez Rubio, 22 Temmuz 1991 doğumlu, orta saha mevkiinde forma giyen Kolombiyalı millî futbolcudur. Dûrî Nücûm Katar ekiplerinden Er-Reyyan ve Kolombiya millî takımında forma giymektedir. 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya millî takımında yıldızlaşaan oyuncunun o yaz Real Madrid'e transferi gerçekleşmişti.

Futbola 4 yaşında Envigado takımında başlayan 31 yaşındaki James, 2006 yılında profesyonel sözleşmesini imzaladı. İlk resmi maçına ise 14 yaşında çıktı. Envigado ile 55 maça çıkan oyuncu 20 gol attı.



JAMES RODRİGUEZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?



Rodriguez'in sırasıyla oynadığı takımlar ise şöyle;

Envigado

Envigado U20

Envigado

CA Banfield II

Banfield

FC Porto

Monaco

Real

Bayern

Real

Everton

Al-Rayyan SC



RODRİGUEZ'İN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Sol ayağını kullanmasıyla dikkat çeken James Rodriguez'in güncel piyasa değeri, 13 milyon Euro olarak biliniyor. NTV'nin haberine göre,Sarı-kırmızılı kulüp, BAE kulübünden 6 milyon Euro maaş alan James için kiralama teklifini sundu. Buna göre Galatasaray, maaşının 2 milyon Euro'sunu ödemeyi önerdi.



RODRİGUEZ'İN MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Kolombiya U-17

2007 Yılında James 11 kez Kolombiya U-17 forması giyip 3 gol atmayı başarmıştır.

Kolombiya U-20

2011 Yılında James 5 kez Kolombiya U-20 forması giyip 3 gol atmayı başarmıştır.

Kolombiya A millî takımı

2011 yılından itibaren Kolombiya millî takımı forması giyen James, 27 maçta forma gitmiş 11 gol atıp 7 de asist yapmayı başarmıştır.

2014 FIFA Dünya Kupası