Nathan Redmond kimdir, hangi takımda oynuyor? Nathan Redmond kaç yaşında?

07 Eylül 2022 Çarşamba, 11:16

Transfer döneminde futbol takımlarının güçlü bir kadro oluşturmak konusundaki mücadeleleri devam ediyor. Siyah-beyazlı takım Beşiktaş, Southampton'ın sol açığı ve forveti Nathan Redmond ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. İşte, 'Nathan Redmond kimdir?' sorusunun cevabı...

NATHAN REDMOND KİMDİR, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Nathan Daniel Jerome Redmond, 6 Mart 1994 doğumlu, Premier Lig kulübü Southampton için kanat veya forvet olarak oynayan Jamika asıllı, İngiliz profesyonel futbolcudur.

28 yaşındaki Redmond, kariyerine memleketi olan Birmingham City'de bir genç olarak başladı. A takımdaki ilk maçına Ağustos 2010'da Lig Kupası ikinci tur maçında Rochdale'e karşı çıktı ve 16 yıl 173 günle kulübün gelmiş geçmiş en genç ikinci oyuncusu oldu.

İngiltere'yi 19 yaş altı seviyelerde temsil ettikten sonra Redmond, 21 yaş altı ilk maçını 2013 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası finallerinde yaptı. 2016 yakın sezonunda Norwich'ten Southampton'a geçiş yapmadan önce 2013 yakın sezonunda Premier Lig kulübü Norwich City'ye katıldı.

Nathan Redmond, genelde geniş orta saha oyuncusu olarak oynuyor. Sağ ayağını kullanan oyuncu, aynı zamanda düzenli olarak hem sağ hem de sol kanatlarda oynuyor.

REDMOND'UN PERFORMANSI

İngiliz oyuncu 2016'da Norwich City'den 13,5 milyon Euro karşılığında Southampton'a transfer olmuştu. 7 sezondur Southampton forması giyen Redmond, 232 maçta 30 gol attı ve 27 asist yaptı. Geçen sezon 3 gol 6 asist üreten futbolcu, iyi oyuncular arasında gösteriliyor.

NATHAN REDMOND MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

İngiltere U16, İngiltere U17, İngiltere U18 ve İngiltere U19, İngiltere U20 ve İngiltere U21 milli takımlarında toplam 77 maçta forması giydi ve 14 gol attı.

16 Mart 2017'de Almanya'ya karşı bir hazırlık maçı ve Litvanya'ya karşı bir Dünya Kupası eleme maçı için İngiltere kadrosuna çağrıldı. Almanya maçında Adam Lallana'nın yerine 66. dakikada oyuna girerek İngiltere'deki ilk maçına çıktı, ancak bu onun ilk ve son maçı oldu.

NATHAN REDMOND OYNADIĞI TAKIMLAR

Birmingham U18 (2010-2011)

Burton Albion (2010-2011)

Birmingham U18 (2011-2012)

Birmingham (2013-2014)

Norwich (2016-2017)

Southampton (2017-2022)

NATHAN REDMOND TRANSFER BEDELİ

Redmond'un güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak biliniyor. 28 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık transferi için siyah-beyazlılar, 1.5 milyon Euro ücret ödeyecek. Nathan Redmond’ın bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor.