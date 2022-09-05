Osame Sahraoui kimdir, hangi takımda oynuyor? Osame Sahraoui'nin performansı nasıl?
Transfer dönemi tüm rekabetiyle doludizgin devam ederken, Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen futbolcu Osame Sahraoui gündem oldu. Peki, Galatasaray'la adı geçen olan Osame Sahraoui kimdir, hangi takımda oynuyor? Osame Sahraoui'nin performansı nasıl?
Futbol camiasında takımlar kadrolarını güçlendirmeyi amaçlarken son gelişme Galatasaray'dan geldi. Norveç'ten Dagbladet'in haberine göre Sarı Kırmızılılar, 21 yaşındaki futbolcu Osame'nin transferi için Valerenga ile temas kurdu. Galatasaray'ın Osame Sahraoui'nin kulübüne resmi teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. Oyuncunun menajeri Mohammed Fellah, Galatasaray iddialarını doğruladı. İşte konuşulan futbolcu Osame Sahraoui'ye dair merak edilenler...
OSAME SAHRAOUİ KİMDİR, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?
Valerenga IF takımında sol kanatta ter döken Osame Sahraoui, 11 Haziran 2001 tarihinde Norveç'te dünyaya gelmiştir. 164 cm boyunda ve 53 kilo olan Osame Sahraoui, sağ ayağını kullanmaktadır.
21 yaşındaki genç oyuncu, Norveçli futbolcu, futbola Valeranga'nın altyapısında başladı.
OSAME SAHRAOUİ'NİN PERFORMANSI NASIL?
Genç futbolcu, Valeranga formasıyla toplamda 82 maça çıkarken 11 gol 18 asistlik katkı vermiştir. Osame, kariyeri boyunca sadece 6 ekz sarı kart cezası almıştır.
Osame, 7 kez U-21 maçına çıkarken, 1 kez de fileleri havalandırdı. Genç oyuncu, şu anda takımında yıldızı parlayan oyunculardan biri olarak görülüyor.
OSAME SAHRAOUİ'NİN BONSERVİS BEDELİ
Osame Sahraoui'nin bonservis bedeli şu anda 1.5 milyon Euro olarak biliniyor.
Video Haberler
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var'
- ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- 'Atilla'yı değil, Sarraf'ı seçtiler'
- 'Vadesiz hesap dinen uygun değildir'
- İngiltere'de yeni başbakan belli oldu
- Projede yer alan mimar konuştu
- TÜİK ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı
- 'Tam düzeliyor derken...'
- Tarım Kredi'de bir skandal daha!
- Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yeni gelişme