Trabzonspor'un Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle ile karşılaşacak. Bordo-mavililer Ruzomberok'a elenirse Konferans Ligi 3. turunda Hajduk Split-Torshavn eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:20
Trabzonspor'un Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu!
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Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti.

Turnuvaya 2. eleme turundan dahil olan Trabzonspor'un bir sonraki 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, ikinci maçlar 15 Ağustos'ta oynanacak.

KONFERANS LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından Konferans Ligi'nin de 3. eleme turu kuraları çekildi.

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu.

Bordo-mavililer, Ruzomberok'a elenirse Konferans Ligi'nde Hajduk Split-Torshavn eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Konferans Ligi'nde de 3. eleme turu maçları 8-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak.


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