Jamie Carragher'dan Liverpool'a sert eleştiri: 'Galatasaray'a yenilmesi şaşırtmadı'

1.10.2025 12:37:00
Liverpool'un eski futbolcusu Jamie Carragher, Galatasaray'a 1-0 kaybeden İngiliz takımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Galatasaray'a 1-0 yenildikleri tarihi Şampiyonlar Ligi maçını değerlendirdi.

Jamie Carragher'ın değerlendirmesi şu şekilde: 

"Arne Slot, sorunları çözerek kazandığı paranın hakkını verecek. Geçen sezon Premier Lig'i kazanarak bunu başardı ama çözmesi gereken birkaç sorun var."

"WIRTZ'İ YEDEK BIRAKIN"

"Florian Wirtz, ödenen yüksek transfer bedeline karşın hiçbir şekilde formda değil. Acilen Wirtz yedek bırakılmalı."

"Liverpool geçen sezonki haline dönmeli ve biraz güven ve istikrar kazanmaya çalışmalı. Şu anda her şey çok karışık görünüyor.”

"YENİLGİYİ BEKLİYORDUM, SÜRPRİZ DEĞİL"

"Ben üst düzey bir takım izlemiyorum. Liverpool futbol oynamıyor, basketbol oynuyor. Sezonun ilk maçında Bournemouth'a karşı oynarken de Slot'a bunu söylemiştim."

"Galatasaray'a yenilmeyi bekliyordum. Hiç şaşırmadım. Adım adım bu yenilgi geliyordu. Slot artık görünen sorunları çözmeli."

İlgili Konular: #galatasaray #liverpool #uefa şampiyonlar ligi #Jamie Carragher

