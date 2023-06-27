Yayınlanma: 27.06.2023 - 16:11

Güncelleme: 27.06.2023 - 16:11

Jamie Vardy'nin hayat hikayesi dikkat çekiyor. Futbolseverler, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündemin olduğu belirtilen Jamie Vardy hakkında araştırmalar hızlandı. Jamie Vardy'nin kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında olduğunu, hangi takımlarda futbol oynadığını merak ediyor. Peki, Jamie Vardy kimdir, nereli, kaç yaşında? Jamie Vardy hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Jamie Vardy hakkında merak edilenler...

JAMİE VARDY KİMDİR?

Jamie Richard Vardy, 11 Ocak 1987 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. Jamie Vardy, 16 yaşında Sheffield Wednesday'den kovulduktan sonra, kariyerine Stocksbridge Park Steels'de 2007 yılında başladı. 2007 yılındaise amatör takıma yükseldi ve kulüpten haftalık 30 £ maaş alıyordu. Vardy, Haziran 2010'da, 15 bin £ karşılığında Halifax Town'a transfer oldu. 2010-11 sezonunda ligde attığı 24 golle, takımının bir üst lige yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. Vardy, 2011-12 sezonu başında 4 maçta 3 gol attı. 2011-12 sezonunda Ağustos ayı bitmek üzereyken Conference Premier takımlarından Fleetwood Town'a transfer oldu. Vardy, Fleetwood forması altında lig şampiyonluğu yaşadı ve ligde attığı 31 golle hem gol kralı oldu, hem de takımının profesyonel liglere yükselmesinde önemli bir pay sahibi oldu.

LEİCESTER

Vardy, 17 Mayıs 2012 tarihinde 1 milyon £ karşılığında EFL Championship takımlarından Leicester City'ye transfer oldu ve yeni takımıyla üç yıllık sözleşme imzaladı. Vardy, ilk sezonunda kötü bir performans gösterdi ve Leicester taraftarları tarafından da eleştirilere maruz kaldı. Fakat, takımın teknik direktörü Nigel Pearson ile baş antrenör Craig Shakespeare, Vardy'e destek çıktı ve güven verdi. Vardy, bir sonraki sezonda takımın en önemli atak oyuncularından biri oldu ve sezonu 16 golle tamamlayarak, takımının hem şampiyon olmasını, hem de Premier League'e yükselmesini sağlayanlardan biri oldu. Sezon sonunda, kendi takım arkadaşları tarafından "Yılın Oyuncusu" ödülünü kazandı.

Vardy, 14 Ağustos 2014 tarihinde kulübüyle olan sözleşmesini 2018'e kadar uzattı. Vardy, 2014-15 sezonundaki ilk iki maçını sakatlık yüzünden kaçırsa da; 31 Ağustos 2014 tarihinde, 1-1 berabere biten Arsenal maçında kariyerindeki ilk Premier League maçına çıktı. Kariyerindeki ilk Premier League golünü ise; 21 Eylül 2014 tarihinde, 5-3 kazandıkları Manchester United maçında attı. Leicester, son haftalara girilirken ligde sonuncu sıradaydı ama son haftalardaki çıkışıyla, sezon sonunda ligi 14. sırada tamamlayıp kümede kalmayı başardı. Vardy ise sezonu 5 golle tamamladı.

Vardy, 2015-16 sezonuna harika bir giriş yaptı ve Eylül ayı sonunda ligde 7 gole ulaştı. 21 Kasım 2015 tarihinde ise, 3-0 kazanılan Newcastle United maçında gol atarak, Ruud van Nistelrooy'un "üst üste 10 maçta da gol atma" rekorunu egale etti. 28 Kasım 2015 tarihinde ise, 1-1 biten Manchester United maçında da gol attı ve böylece, önceki hafta yakaladığı Nistelrooy'un rekorunu kırmış oldu. Vardy, Ekim ve Kasım aylarında ligde "Ayın Futbolcusu" ödülünü kazandı. Ocak 2016'da, Vardy'nin değeri 2.1 milyon £'dan 18.8 milyon £'ya kadar çıktı. Takımın teknik direktörü Claudio Ranieri'ye göre ise, kendisi "paha biçilemez" bir oyuncuydu. 2 Şubat 2016 tarihinde 2-0 kazandıkları Liverpool maçında attığı gol, rakip takımın hocası Jürgen Klopp tarafından "dünya klasında bir gol" olarak ifade edildi. Bundan dört gün sonra Leicester ile sözleşmesini 2019'a kadar uzatan Vardy, sözleşme gereği haftada 80 bin £ maaş alacaktı.

Vardy, 10 Nisan 2016 tarihinde, 2-0 kazandıkları Sunderland maçında ikisini de attı ve böylece; 1984-85 sezonunda Leicester formasıyla en üst düzey ligde 20'nin üzerinde gol atan Gary Lineker'den sonra, bir sezonda 20 gol barajını aşan ikinci futbolcu oldu. Vardy, sezonu 24 golle tamamladı ve Leicester'ın tarihinde ilk defa Premier League şampiyonu olmasında çok önemli bir pay sahibi oldu. İngiliz futbolcu, diğer 4 takım arkadaşıyla birlikte ligde "Yılın Takımı" Futbol Yazarları Derneği tarafından "Yılın Futbolcusu" ve ligde "Yılın Futbolcusu" ödüllerini kazandı.

Vardy, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası mücadelesinden sonra takımıyla olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı. 2016-17 sezonunda kötü başlayan Leicester'ın etkisiyle Vardy de, ligde 10 maç boyunca gol atmayı başaramadı. 10 Aralık 2016 tarihinde, 4-2 kazandıkları Manchester City maçında kariyerindeki ilk hat-trick başarısını gösterdi. 22 Şubat 2017 tarihinde ise, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçta Sevilla karşısında gol atarak, ilk defa Şampiyonlar Liginde gol atma başarısını gösterdi.

JAMİE VARDY HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2002 Sheffield Wednesday

2003-2007 Stocksbridge Park Steels

2007-2010 Stocksbridge Park Steels

2010-2011 Halifax Town

2011-2012 Fleetwood Town

2012- Leicester City

JAMİE VARDY BAŞARILARI

FC Halifax Town

Northern Premier League Premier Division: 2010-11

Fleetwood Town

Conference Premier: 2011-12

Leicester City

Premier League: 2015-16

EFL Championship: 2013-14

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