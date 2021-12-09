Jan Vesely kariyer rekorunu kırdı, Fenerbahçe Euroleague'de Zenit'i devirdi
Fenerbahçe Beko, Jan Vesely'nin 32 sayıyla kariyer sayı rekorunu kırdığı gecede Turkish Airlines EuroLeague'de Zenit St. Petersburg'u 86-80 mağlup etti.
Turkish Airlines EuroLeague 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Zenit St. Petersburg ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko mücadeleyi 86-80 kazanarak lig ve Avrupa'da olmak üzere art arda 4.galibiyetini aldı.
Kıran kırana bir geçen ilk çeyrek 18-16 Zenit üstünlüğü ile geçildi. İkinci çeyrekte Jan Vesely'nin parlayan oyunu ile birlikte Fenerbahçe Beko 24 sayı buldu ve devreye 41-40 Zenit üstünlüğü ile girildi.
Üçüncü çeyrek yine 1 farkla Zenit St. Petersburg üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe Beko son çeyrekteki oyunuyla maçı 86-80 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki üst üste ikinci, toplamda beşinci galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely, 32 sayı, 5 ribaund ile EuroLeague'de en çok sayı attığı maçı oynadı.
Zenit: Loyd 19, Karasev 3, Ponitka 3, Mickey 8, Gudaitis 7, Baron 8, Pushkov 2, Kuzminskas 17, Zubkov 8, Poythress, Frankmap 5
Fenerbahçe Beko: Biberovic 2, Henry 7, Pierre 13, Vesely 32, Booker 10, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 2, Melih Mahmutoğlu 1, De Colo 18, Polonara 1, Ahmet Düverioğlu
1. Periyot: 18-16
Devre: 41-40
3. Periyot: 62-61
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