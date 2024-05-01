Jan Vesely yıldızlaştı: Barcelona seride avantajı yakaladı!

Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:00

Güncelleme: 01.05.2024 - 10:00

THY EuroLeague play-off karşılaşmasında Barcelona deplasmanda konuk olduğu Olympiakos'u uzatmalara giden maçta 82-80 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreği 13-13 eşitlikle tamamlandı. Olympiakos, başa baş geçen mücadelenin ilk devresini 37-32'lik skorla önde bitiren taraf oldu.

JAN VESELY YILDIZLAŞTI

Üçüncü periyodu Barcelona'nın 57-51 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın normal süresi 71-71 beraberlikle sona erdi ve uzatma periyoduna geçildi. Uzatma periyodunda rakibini 82-80 mağlup eden Barcelona, seride 2-1 üstünlük yakaladı.

Barcelona'da Jan Vesely attığı 16 sayı ile galibiyetin baş mimarı oldu.

Serinin dördüncü karşılaşması 2 Mayıs Perşembe Günü TSİ 19.45'te Atina'da oynanacak.