Yayınlanma: 17.12.2024 - 11:44

Güncelleme: 17.12.2024 - 11:44

Bir zamanlar Darüşşafaka forması giyen ve son olarak da Monbus Obradoiro’da oynayan basketbolcu Janis Timma’dan acı haber geldi. Janis Timma’nın cansız bedeni Moskova’da bulundu. Peki, Janis Timma kimdir, nereli? Eski Darüşşafaka'lı basketbolcu Janis Timma neden öldü?

Janis Timma Kimdir?

Janis Timma, 2 Temmuz 1992 doğumlu Letonyalı profesyonel bir basketbolcudur. Timma, 2,01 metre boyundadır ve genellikle küçük forvet pozisyonlarında oynamıştır.

Kraslava'da büyüyen Timma ilk olarak ASK Riga'nın genç takımına katıldı ve daha sonra DSN Riga ile Letonya 2. Ligi şampiyonluğunu kazandı.

2011-12 sezonunda Liepajas Lauvas ile profesyonel kariyerine başlayan Timma, Ardından Ventspils ile Letonya Ligi şampiyonluğu ve playoff MVP'si unvanını kazandı.

2015 yılında Letonya Ligi All-Star maçının MVP'si oldu ve VTB Birleşik Ligi'nin Genç Oyuncusu seçildi.

Janis Timma Hangi Takımlarda Oynadı?

James Timma kariyeri boyunca çeşitli Avrupa liglerinde ve ulusal takımlarda önemli katkılar sağladı.

Euroleague'de 5 sezon oynadı ve Baskonia, Olympiacos, Khimki ve UNIKS'te forma giydi.

2023 yılında ise Türkiye'de forma giydi. James Timma, Darüşşafaka Takımı'nda forma giyerek maça çıktı.

Janis Timma Neden Öldü?

Rus yetkililer, Janis Timma’nın intihar ettiğini bildirdi.

Timma, Ukraynalı şarkıcı ve oyuncu Anna Sedokova’nın eski kocasıydı.

Hayatını kaybeden oyuncunun yanındaki telefonunda “Anna’yı Ara” yazdığı belirtildi.

Polisin detaylı bir soruşturma başlattı.