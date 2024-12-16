Yayınlanma: 16.12.2024 - 22:36

Güncelleme: 16.12.2024 - 22:36

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mustafa Dalcı yönetimindeki Adana Demirspor'da maçın devre arasında şoke eden bir olay yaşandığı öğrenildi. Maestro'nun kardeşinin hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Maestro kimdir? Adana Demirspor futbolcusu Maestro kaç yaşında, nereli? Maestro'nun kardeşine ne oldu?

MAESTRO KİMDİR?

António Simão Muanza 4 Ağustos 2003 yılında dünyaya geldi. Maestro, orta saha pozisyonunda oynayan Angolalı millî futbolcu. Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da forma giymektedir.

Maestro, Academia de Futebol de Angola'da futbola başladı. Ocak 2022'de Portekiz kulübü Estrela da Amadora'ya transfer oldu. İlk profesyonel maçına 18 Ocak 2022'de Mafra ile 2-2 berabere kaldıkları maçta çıktı.

Temmuz 2022'de, 2026 yılına kadar dört yıllık bir anlaşma ile Benfica B kadrosuna katıldı.

Maestro, 9 Şubat 2024 tarihinde Adana Demirspor'a transfer oldu ve bir yıl opsiyonlu olmak üzere iki buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı. Yeni kulübünde ilk maçına 18 Şubat 2024'te Alanyaspor deplasmanında çıktı.