Naomi Osaka, Fransa Açık'ta üçüncü tura yükseldi

28.05.2026 17:04:00
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların 16 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, üçüncü tura çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gününde 4 kez grand slam şampiyonu Osaka, Hırvat Donna Vekic'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Kadınlarda ABD'li Iva Jovic (17), Rus Diana Shnaider (25), Ukraynalı Oleksandra Oliynykova ve Polonyalı Maja Chwalinska rakiplerini geçerek üçüncü tura yükseldi.

Tek erkeklerde ise İtalyan Flavio Cobolli (10), Çinli Wu Yibing karşısında 6-4 biten setlerle 3-0 galip geldi.

Erkeklerde ABD'li Learner Tien (18) ve Zachary Svajda ile Şilili Alejandro Tabilo adlarını üçüncü tura yazdırdı.

