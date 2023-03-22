Japon futbolcu Takehiro Tomiyasu'dan Arsenal'a kötü haber

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Japon futbolcusu Takehiro Tomiyasu'nun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

AA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 12:36
Japon futbolcu Takehiro Tomiyasu'dan Arsenal'a kötü haber
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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'a Japon savunma oyuncusu Takehiro Tomiyasu'dan kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanarak oyundan çıkan 24 yaşındaki bekin sağ dizinden ciddi bir sakatlık yaşadığı ve Londra'da ameliyata alındığı belirtildi.

Takehiro Tomiyasu

YENİ SEZONA YETİŞİTİRİLMEYE ÇALIŞILACAK

Sezonu kapatan Tomiyasu'nun, yeni sezon öncesindeki hazırlık kampına yetişmesi için çabalanacağı vurgulandı.

Japonya Milli Takımı'nda 33 maçta görev alan Takehiro Tomiyasu, Arsenal'da bu sezon tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada forma giydi.


Takehiro Tomiyasu Arsenal İngiltere Premier Lig

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