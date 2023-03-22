Japon futbolcu Takehiro Tomiyasu'dan Arsenal'a kötü haber
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Japon futbolcusu Takehiro Tomiyasu'nun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'a Japon savunma oyuncusu Takehiro Tomiyasu'dan kötü haber geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanarak oyundan çıkan 24 yaşındaki bekin sağ dizinden ciddi bir sakatlık yaşadığı ve Londra'da ameliyata alındığı belirtildi.
Takehiro Tomiyasu
YENİ SEZONA YETİŞİTİRİLMEYE ÇALIŞILACAK
Sezonu kapatan Tomiyasu'nun, yeni sezon öncesindeki hazırlık kampına yetişmesi için çabalanacağı vurgulandı.
Japonya Milli Takımı'nda 33 maçta görev alan Takehiro Tomiyasu, Arsenal'da bu sezon tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada forma giydi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Partili Çömez'den bomba iddia: Ankara'da görüştüler
- Togg'un adı da Fransa'dan
- '3. kez adaylık' sorusu...
- AKP’de aday rahatsızlığı
- MHP'li ismi kızdıran soru
- Son ankette dikkat çeken fark: İlk turda bitiyor mu?
- Ümit Özat'tan Muharrem İnce'ye sert tepki
- AKP'li belediyelerden İBB'nin iftar çadırlarına engel
- Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alacak
- Kılıçdaroğlu tarih verdi