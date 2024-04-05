Formula 1'de heyecan Japonya'da devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışına Japonya ev sahipliği yapacak.

AA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 16:54
Formula 1'de heyecan Japonya'da devam edecek
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Suzuka'da yer alan 5,8 kilometre uzunluğundaki Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde yapılacak yarış, 53 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 09.00, yarış ise 7 Nisan Pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.

Sezonun ilk iki yarışında Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı. Sezonun üçüncü etabı olan Avustralya Grand Prix'sini ise Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

Japonya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 51 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 47

3. Sergio Perez (Meksika): 46

4. Carlos Sainz (İspanya): 40

5. Oscar Piastri (Avustralya): 28

TAKIMLAR

1. Red Bull: 97

2. Ferrari: 93

3. McLaren: 55

4. Aston Martin: 27

5. Mercedes: 26


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