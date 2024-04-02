İhaleye çıkarılmıştı: Formula 1 pisti ihalesine tek teklif!

Yayınlanma: 02.04.2024 - 18:07

Güncelleme: 02.04.2024 - 18:21

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünce 30 yıllığına 117,8 milyon dolar muhammen bedelle ihaleye çıkarılan İstanbul’daki Formula 1 pisti için tek teklif veren şirket Can Bilim Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ oldu.

ekonomim.com'dan Merve Yiğitcan'ın haberine göre, Can Holding şirketlerinden olan firma Mayıs 2023 yılında kurulurken, edinilen bilgiye ihaleyi alan şirketin yetkilisi ve tek hissedarı Doğubeyazıtlı Mehmet Şakir Can.

YENİ PROJELER GELİŞTİRİLECEK

Can Holding Enerji Grubu Başkanı olan Mehmet Şakir Can, aynı zamanda akaryakıt dağıtım şirketi Energy’de Yönetim Kurulu Başkanı, Bilgi Üniversitesi’nde Mütevelli Heyet Başkan Vekili ve Doğa Koleji’nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor. Galatasaray Spor Kulübü’nde de 2011-12 döneminde yönetimde yer almış olan Can’ın Formula 1 pistinde yeni projeler hayata geçirmek için kolları sıvadığı öğrenildi.

INTERCITY İTİRAZ EDEBİLİR

Bir iddiaya göre, uzun süre Intercity ile pist kavgasına tutuşan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) burada düzenlenecek Formula 1 organizasyonlarında şirket ile beraber çalışacağı söyleniyor. Öte yandan ihaleye gireceğini duyuran Green Holding ile son işletmeci Intercity’nin teklif vermediği, hatta Intercity’nin ihale şartnamesine itiraz edeceği gelen duyumlar arasında.