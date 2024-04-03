Sebastian Vettel'den Formula 1'e geri dönüş sinyali

Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Sebastian Vettel, birçok takımla görüştüğünü söyledi. Vettel, "Sadece yarışlarla ilgili değil, birçok takım patronuyla görüştüm. Somut bir şey yok" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 22:19
Sebastian Vettel'den Formula 1'e geri dönüş sinyali
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Formula 1'de son olarak Aston Martin'le yarışan ve 2021'de emekliliğini açıklayan Sebastian Vettel, geleceğiyle ilgili Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

Vettel, birçok takımla görüştüğünü ve Formula 1 dönebileceğini söyledi. Alman pilot herhangi bir somut gelişmenin olmadığını ifade etti.

Formula 1'e olası dönüşüyle ilgili Sebastian Vettel, "Birçok insanla görüşüyorum çünkü onları tanıyorum ama özel bir konuda değil. Aklımdan geçiyor ama düşüncem bu değil. Sadece yarışlarla ilgili değil, birçok takım patronuyla görüştüm. Somut bir gelişme yok" dedi.

"BEN DE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Mercedes'ten sezon sonunda ayrılacak Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye transfer olmasına şaşırdığını belirten Vettel, bu durumun herkes için farklı olacağını söyledi.

Vettel, "Tahmin ettiğiniz gibi ben de çok şaşırdım. Ama bu heyecan verici. Açıkçası yeni bir meydan okuma arıyor. Onu başka bir takımda görmek farklı olacak" dedi.


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