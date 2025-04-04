Japonya Grand Prix'si olaylı başladı: Antrenman 4 kez durdu

Formula 1 Japonya Grand Prix'sinin ilk iki antrenman seansına kazalar damga vurdu. 4 kez kırmızı bayrakla seans durdurulurken iki antrenmanda da McLaren pilotları zirvede yer aldı.

Japonya Grand Prix'si olaylı başladı: Antrenman 4 kez durdu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 12:33

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışına Japonya ev sahipliği yapacak. Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 6 Nisan Pazar günü yapılacak yarış öncesinde ilk iki antrenman seansı tamamlandı.

Japonya'daki ilk antrenmanı McLaren'den Lando Norris, ikinci antrenmanı ise Oscar Piastri zirvede bitirdi. Sezonun ilk yarışında da McLaren pilotları zirvede yer almış ve Norris Avustralya'da, Piastri ise Çin'de bitiş çizgisini ilk sırada geçmişti.

Sezonun üçüncü yarışı öncesinde bugün yapılan iki antrenmanda 4 kez seans durdu. Antrenmandaki ilk kazayı Alpine pilotu Jack Doohan yaptı. Genç pilot, yaşadığı kazanın ardından antrenmana devam edemedi. Takımdan yapılan açıklamada Doohan'ın kazayı herhangi bir yara almadan atlattığı belirtildi.

Aston Martin'in deneyimli pilotu Fernando Alonso ise aracının kontrolünü kaybedip spin atarken çakıllara saplandı. Kısa bir süre seans dururken hasar gören bariyerlerin onarılmasıyla antrenman devam etti.

Japonya'daki antrenmanlarda kazalar dışında seanslar iki kez farklı sebeplerden dolayı durdu. Pistteki çimlerin alev almasından dolayı iki kez antrenmana ara verildi.

Japonya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

Lando Norris (Büyük Britanya): 44 puan

Max Verstappen (Hollanda): 36

George Russell (Büyük Britanya): 35

Oscar Piastri (Avustralya): 34

Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 22

TAKIMLAR

McLaren: 78

Mercedes: 57

Red Bull: 36

Williams: 17

Ferrari: 17


Etiketler: #formula 1 #Formula 1 Japonya Grand Prix #antrenman

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